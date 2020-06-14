رياضة | الكشف عن حقيقة تفاوض الزمالك مع موليكا " هدف الأهلي"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن حقيقة تفاوض الزمالك مع موليكا " هدف الأهلي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب النادي الأهلي فى التعاقد مع مهاجم مازيمبي الكونغولي جاكسون موليكا خلال فترة الإنتقالات قالصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.

وتحدث الفرنسي نيكولاس موريلي، وكيل موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، عن رغبة من الرحيل إلى الأهلي والزمالك.

وأكد نيكولاس موريلي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لم نتلقى عروض رسمية أو مفاوضات من الزمالك"

وتابع: "رغبة اللاعب هي من تحسم وجهته المقبلة وأنا أؤكد أن اللاعب يرغب في الانتقال للأهلي لان اسمه كبير في أفريقيا"