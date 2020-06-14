شكرا لقرائتكم طلائع الجيش عن فترة إعداد أسبوعين قبل عودة الدوري: الإجابة عند حلمى طولان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش أندهاشه من الأراء الفنية لبعض المدربين فى الكرة المصرية والتى تؤكد حاجة الفرق لأسبوعين للإستعداد لعودة الدوري ، وقال المهدى فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : " مندهش للغاية من بعض المدربين الذين يتحدثون عن حاجة فرق الدوري لفترة إعداد لمدة أسبوعين بعد فترة توقف دامت 4 شهور ، بجد مش فاهم إيه علاقتهم بالتدريب ".

ويضيف مدير الكرة بالطلائع الجيش : " عندما كان حلمى طولان مديراً فنياً لطلائع الجيش غاب أحد اللاعبين عن المران يومان فاستبعده لمدة شهر، قائلا لازم يتمرن شهر حتى يستعيد فورمته بسبب غيابه يومان عن المران ، وفى مدربين دلوقتى بتتكلم عن فترة إعداد أسبوعين بعد 4 شهور توقف ، واللاعبين نسيوا الكرة ومحتاجين وقت طويل لإستعادة فورمتهم الفنية والبدنية ".

على الجانب الأخر ، أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أنه يحتاج لـ 10 أيام تدريبات بدنية شاقة للاعبيه للتخلص من الزيادات فى أوزانهم بعد فترة العزل المنزلى بسبب كورونا، وقال بسيونى فى تصريحات لـ "الخليج 365"، "راجعت أوزان لاعبى الطلائع ووجدت زيادات بسيطة تحتاج فقط لعشرة أيام شغل بدنى شاق للتخلص منها وإستعادة الاوزان المثالية قبل عودة مسابقة الدورى، وسعدت للغاية بوعى اللاعبين وعدم زيادة أوزانهم بصورة هائلة وحرصهم على أداء التدريبات بالتزام واحترافية شديدة بما يساهم فى إستعادة الفورمة البدنية والفنية فى أقرب وقت ".

على الجانب الآخر، طالب عبد الحميد بسيونى لاعبيه بتكثيف تدريباتهم فى العزل المنزلى الذى فرضه وباء كورونا ضمن الخطة التى وضعها الجهاز الفنى لاستعادة أوزانهم المثالية قبل عودة بطولة الدورى بعد توقف طويل، ويناقش عبد الحميد بسيونى مع معاونيه خطة الاستعداد لعودة مسابقة الدورى تحسباً لإعلان اللجنة الخماسية باتحاد الكرة قرار عودة المسابقة فى أى توقيت، ويتشاور بسيونى مع أفراد الجهاز المعاون حول تدرج خطة الاستعداد للعودة للتدريبات وموعد اقامة المباريات الودية لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً لعودة النشاط بعد فترة توقف طويلة خوفاً من تفشى فيروس كورونا

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وأكد عبد الحميد بسيونى أن فكرة إقامة دورى المجموعتين فى الموسم الجديد مرفوضة لأنه دورى ضعيف للغاية، قائلا، "شاركت فى دورى المجموعتين كلاعب ومدرب، وكنت مديرا فنيا لحرس الحدود، وأثبتت التجربة أنه دورى ضعيف وفاشل ومفيهوش أى عدالة ولن يفرز بطلا واقعياً للمسابقة، ولا هابطين شرعيين للقسم الثانى".

وأضاف المدير الفنى لطلائع الجيش "دورى المجموعتين لا يتمتع بالعدالة التى هى أساس التنافس فى المسابقات لذا أرفض بشدة فكرة عودته من جديد مهما كانت المغريات".

وفى وقت سابق رفض عبد الحميد بسيونى مقترح إلغاء الدورى الجديد واستكمال مباريات الموسم الحالى، قائلا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "ليه نلغى الموسم الجديد من دلوقتى، لماذا نصر على استكمال الموسم الحالى حتى لو كلفنا ذلك وأد طموحات موسم كامل مبكراً، يجب أن تسير الأمور بتسلسلها الطبيعى بعيداً عن أى اقتراحات صعب تنفيذها على أرض الواقع".