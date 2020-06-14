شكرا لقرائتكم رئيس طنطا: لم أتلقى دعوة رسمية لحضور اجتماع لحسم مصير الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال فايز عريبي رئيس نادى طنطا، إنه ضد عودة النشاط الرياضى والدوري في الظروف الحالية سواء استكمال البطولة او تحديد موعد مسابقة الموسم المقبل في ظل ظروف كورونا

وأضاف رئيس نادى طنطا في تصريحات للإعلامى سيف زاهر في برنامج ملعب اون تايم سبورت على قناة اون تايم سبورت أطالب بضرورة عمل دراسة متأنية للحفاظ لعى سلامة الجميع .

وأكد عريبي أنه لم تصله دعوة لاجتماع اللجنة الخماسية لحسم مصير الدوري مضيفا أن عدم عقد جلسة لكل الأندية في اجتماع واحد عيب في حق الكرة المصرية مفضلا ان يكون هناك اجتماع واحد بدل من أن يتم على مدار 3أيام.

وطالب فايز عريبي بمنح الجمعية العمومية لاتحاد الكرة حق إضافة أو الغاء بند الثماني سنوات للأندية

ومن ناحية أخري يبحث مسئولى نادى طنطا برئاسة فايز عريبى بالاشتراك مع اللجنة الطبية أزمة اللاعبين المغتربين الذين يتواجدون خارج محافظة طنطا قبل عودة النشاط الرياضى وذلك لضمان سلامتهم و قلة الاختلاط بسبب أنتشار فيروس كيورونا المستجد ، حيث تدرس اللجنة الطبية برئاسة طارق المعداوى العروض المقدمة لوضع بوابات التعقيم التى سوف يتم الاستعانة بها خلال الأيام القليلة المقبلة أمام مقر النادى استعدادا لاستئناف النشاط الرياضى من منتصف الشهر الجارى .

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وقرر مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى الاستعانة بوزارة الشباب والرياضة و اتحاد الكرة المصرى لدعم موارد النادى خلال المرحلة المقبلة وعودة النشاط الرياضى و مباريات بطولة الدورى المصرى .

ويأتى قرار مجلس إدارة النادى بسبب توقف جميع الموارد التى تمنح دخل للنادى خلال الفترة الماضية فى ظل أنتشار فيروس كيورونا المستجد حول العالم .