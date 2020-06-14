شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يؤجل تتويج بايرن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقذ البديل النرويجي إيرلينغ هالاند، العائد من الإصابة، فريقه بوروسيا دورتموند من السقوط في فخ التعادل أمام مضيفه فورتونا دوسلدورف، وقاده إلى الفوز 1-صفر أمس في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم، مؤجلاً تتويج بايرن ميونخ بلقبه الثامن توالياً إلى الأسبوع المقبل على الأقل. وسجل هالاند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

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