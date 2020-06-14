10 فرق من 14 تعارض استكمال دوري الخليج العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي نجم



يبدو أن رابطة دوري المحترفين سلكت طريق الديمقراطية، قبل صدور قرار مصير دوري الخليج العربي لموسم 2019-2020 المتوقف منذ الخامس عشر من مارس/ آذار الماضي بسبب جائحة كورونا.

كل المؤشرات تدفع بالرابطة إلى اتخاذ قرار إلغاء الدوري، وذلك بعدما بات سيناريو الاستكمال أقرب إلى تحد مستحيل قياساً إلى الأوضاع التي تعيشها اللعبة والفرق على حد سواء، لذلك قامت الرابطة بإرسال استبيان للأندية تطلب منها الرد حول رأي كل ناد في تحديد مصير الدوري سواء بالاستكمال أو الإلغاء.

وجاءت هذه الخطوة لتؤكد حرص القائمين على الرابطة على نيل تأييد الأندية في أي قرار سيتخذ خلال القادم من الأيام، حيث لم يعد يفصل بين الرابطة والقرار النهائي سوى ساعات فقط، وشمل الاستبيان طلب تحديد رأي الأندية سواء في مصير دوري الخليج العربي، أو حتى دوري تحت 21 سنة (دوري الرديف).

وجاء الاستبيان ليحرك المياه الراكدة، وليدفع بمسؤولي الأندية إلى إجراء اتصالات ومشاورات عاجلة من أجل حسم القرار بضرورة عدم الاستكمال، خاصة أن الظروف تبدو أكثر من شائكة في اتخاذ قرار تكملة المسابقة التي توقفت بعد نهاية جولتها الـ19 بسبب كوفيد 19.

ويتوقع أن يصل عدد الأندية التي تؤيد الإلغاء إلى 10 من 14 نادياً وربما أكثر، في ظل الرفض الكبير لتكملة الدوري، إثر الأوضاع التي تمر بها الأندية على أكثر من مستوى.

ويبدو الاستبيان أقرب إلى «عمومية ورقية»، سيصوت بها كل ناد برأيه رسمياً حول مصير الدوري، الذي بات طلب إلغائه أكثر إلحاحاً من قبل الأندية خاصة بعد القرارات الأخيرة التي أصدرها الاتحاد الدولي للعبة والتي تتعلق بمصير قيد وتسجيل اللاعبين.