شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فرق من 14 تعارض استكمال دوري الخليج العربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي نجم
يبدو أن رابطة دوري المحترفين سلكت طريق الديمقراطية، قبل صدور قرار مصير دوري الخليج العربي لموسم 2019-2020 المتوقف منذ الخامس عشر من مارس/ آذار الماضي بسبب جائحة كورونا.
كل المؤشرات تدفع بالرابطة إلى اتخاذ قرار إلغاء الدوري، وذلك بعدما بات سيناريو الاستكمال أقرب إلى تحد مستحيل قياساً إلى الأوضاع التي تعيشها اللعبة والفرق على حد سواء، لذلك قامت الرابطة بإرسال استبيان للأندية تطلب منها الرد حول رأي كل ناد في تحديد مصير الدوري سواء بالاستكمال أو الإلغاء.
وجاءت هذه الخطوة لتؤكد حرص القائمين على الرابطة على نيل تأييد الأندية في أي قرار سيتخذ خلال القادم من الأيام، حيث لم يعد يفصل بين الرابطة والقرار النهائي سوى ساعات فقط، وشمل الاستبيان طلب تحديد رأي الأندية سواء في مصير دوري الخليج العربي، أو حتى دوري تحت 21 سنة (دوري الرديف).
وجاء الاستبيان ليحرك المياه الراكدة، وليدفع بمسؤولي الأندية إلى إجراء اتصالات ومشاورات عاجلة من أجل حسم القرار بضرورة عدم الاستكمال، خاصة أن الظروف تبدو أكثر من شائكة في اتخاذ قرار تكملة المسابقة التي توقفت بعد نهاية جولتها الـ19 بسبب كوفيد 19.
ويتوقع أن يصل عدد الأندية التي تؤيد الإلغاء إلى 10 من 14 نادياً وربما أكثر، في ظل الرفض الكبير لتكملة الدوري، إثر الأوضاع التي تمر بها الأندية على أكثر من مستوى.
ويبدو الاستبيان أقرب إلى «عمومية ورقية»، سيصوت بها كل ناد برأيه رسمياً حول مصير الدوري، الذي بات طلب إلغائه أكثر إلحاحاً من قبل الأندية خاصة بعد القرارات الأخيرة التي أصدرها الاتحاد الدولي للعبة والتي تتعلق بمصير قيد وتسجيل اللاعبين.
اسئلة وهواجس
وتأمل الأندية أن تسارع الرابطة إلى حسم القرار، خاصة أن كل تأخير يسهم في زيادة تعقيد الموقف، في ظل التغييرات التي طرأت على الأندية، وتتمثل أبرز تلك الصعوبات بالتساؤلات التالية:
من سيتولى إعادة اللاعبين الأجانب من بلادهم، في ظل استمرار إغلاق المطارات وعدم وجود رحلات جوية؟ كيف تتعامل الأندية مع الأجهزة الفنية، خاصة أن بعض الفرق قررت التخلي عن مدربيها (الوحدة- بني ياس- حتا- الفجيرة على سبيل المثال)؟ كيف ستطبق العدالة والنزاهة الكروية على اللاعبين المواطنين، الذين وقعوا عقود انتقال رسمية مع أندية أخرى؟ وهل سيجبرهم اتحاد الكرة على العودة إلى أنديتهم الأولى؟ وهل ستكون هناك آلية لحماية حقوق اللاعبين في حال عودتهم إلى أنديتهم، وهل سيضمن النادي تحمل تكاليف علاجهم وتمديد عقودهم لموسم كامل لو تعرض أي منهم لإصابة بالغة (الرباط الصليبي على سبيل المثال)؟
وهل يمكن أن يعود تيجالي للدفاع عن ألوان الوحدة بعدما وقع عقداً رسمياً مع النصر وظهر بشعار وقميص وكمامة النادي الأزرق أيضاً؟
أما «أم المشاكل» بالنسبة إلى الأندية، فتتمثل في كيفية تجهيز اللاعبين خلال فترة الصيف، حيث لا يمكن أن يتم تجهيز اللاعبين لخوض ما تبقى من الموسم بداية من أغسطس/ آب المقبل، ولم يعد هناك متسع من الوقت سوى 6 أسابيع، وهي فترة لا تتيح تأهيل اللاعبين ولا تجهيزهم، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تعيق تأدية حصة تدريبية لمدة 75 دقيقة، ما يؤدي إلى ظهور إصابات بين اللاعبين.
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