طبيب الزمالك السابق يكشف تفاصيل إصابته "بكورونا" .. ويؤكد: أنا دلوقتى تمام وزى الفل

كشف طارق سليمان، طبيب المنتخب الوطنى ونادى الزمالك السابق، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا.

وقال "سليمان" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولى المصرية" إن نتيجة التحاليل التى أجراها جاءت إيجابية, وذلك بعد ما مكث فى المستشفى لمدة 5 أيام، قبل أن يتعافى تمامًا ويعود لمنزله، مشيرا إلى أنه حينما شعر بالأعراض ذهب للمستشفى، وتجنب أسرته تمامًا.

وأضاف : لقد تجاوزت المرحلة الصعبة ودخلت أحد المستشفيات والحمد الله تعافيت تمامًا ومتواجد الآن في المنزل منذ 6 أيام.. معقبا : الحمدالله أنا دلوقتى زى الفل، وأنصح الأطباء باتخاذ إجراءات الوقاية دون أي استهانة.