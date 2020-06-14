رضا عبد العال : جماهير الأهلي مبتحبش حد ينتقدهم يا تطبل لهم يا متتكلمش خالص

قال رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق،تعليقا علي غضب جماهير الاهلي منه خلال الفترة الماضية ان جماهير النادي الأهلي لا تقبل الانتقاد علي الاطلاق .

وأضاف "عبد العال" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "Ten" : هو قول الحق يزعل، انا بنتقد نادي الزمالك مثل الأهلي تماما، وفى القلعة الحمراء لا يريدون أى شخص ينتقدهم على الإطلاق.

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وتابع : الجميع يخطأ ويجب أن يقبل الانتقاد، وجماهير الأهلي لا يحبون أى شخص ينتقدهم، وأنا من قبل هاجمت كارتيرون وطارق حامد.

جديرا بالذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.