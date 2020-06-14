خالد لطيف: لم أحسم موقفى من الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أنه لم يكن له دور واضح في مجلس الجبلاية الأخير، مضيفا أن فترة تواجده لم تكن كافية لتحقيق ما يسعى إليه.
وأضاف عضو مجلس الجبلاية السابق مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج ملعب on time sport , على قناة 1on time sport ، لم أحسم موقفى من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة حتى الآن.
وواصل أسرتي وأصولى لوالدى زملكاوية وقضيت سنوات مع جدي ووالدي في الملاعب أثناء طفولتي"، وكان نفس أكون عضو مجلس دارة الزمالك مثل والدى وجدى وقررت الترشح بعد وفاة والدي وجدي على مقعد تحت السن في 2001 ".
وتابع لطيف: لم يخطر ببالي الترشح لانتخابات مجلس اتحاد الكرة وتقدمت لعدم وجود أي مرشح زملكاوي ، ولكنى في عام 1998 بلغت والدى بترك البنك للعمل معلق في النيل للرياضة ووالدى علمنى التعليق ونجحت معايا أشهر 10 معلقين حاليا في الرياضة المصرية.
وأكد خالد لطيف، أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني تجاهلت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، مضيفًا أنه من الصعب عودة نفس الأعضاء السابقين لاتحاد الكرة مرة أخرى فى نفس المجلس.
وقال خالد لطيف، إن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لم تعتمد اللجوء لمركز لتسوية والتحكيم في المنازعات، مضيفا أن مهام أعضاء اللجنة الخماسية غير ظاهرة باستثناء سحر عبد الحق.
واستكمل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، لم أحسم موقفى من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة حتى الآن، ولم يكن لى دورى فى مجلس اتحاد الكرة الأخير، مضيفا فترة وجودى في اتحاد الكرة لم تكن كافية لتحقيق ما أسعى إليه.
وواصل أسرتى وأصولى لوالدى زملكاوية وقضيت سنوات مع جدى ووالدى فى الملاعب أثناء طفولتي"، كان نفس أكون عضو مجلس إدارة الزمالك مثل والدى وجدى وقررت الترشح بعد وفاة والدى وجدى على مقعد تحت السن في 2001.
وتابع لطيف: لم يخطر ببالي الترشح لانتخابات مجلس اتحاد الكرة وتقدمت لعدم وجود أي مرشح زملكاوي ، ولكنى في عام 1998 بلغت والدى بترك البنك للعمل معلق في النيل للرياضة ووالدى علمنى التعليق ونجحت معايا أشهر 10 معلقين حاليا في الرياضة المصرية .
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