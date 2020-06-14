شكرا لقرائتكم خبر عن خالد لطيف: لم أحسم موقفى من الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أنه لم يكن له دور واضح في مجلس الجبلاية الأخير، مضيفا أن فترة تواجده لم تكن كافية لتحقيق ما يسعى إليه.

وأضاف عضو مجلس الجبلاية السابق مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج ملعب on time sport , على قناة 1on time sport ، لم أحسم موقفى من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة حتى الآن.

وواصل أسرتي وأصولى لوالدى زملكاوية وقضيت سنوات مع جدي ووالدي في الملاعب أثناء طفولتي"، وكان نفس أكون عضو مجلس دارة الزمالك مثل والدى وجدى وقررت الترشح بعد وفاة والدي وجدي على مقعد تحت السن في 2001 ".

وتابع لطيف: لم يخطر ببالي الترشح لانتخابات مجلس اتحاد الكرة وتقدمت لعدم وجود أي مرشح زملكاوي ، ولكنى في عام 1998 بلغت والدى بترك البنك للعمل معلق في النيل للرياضة ووالدى علمنى التعليق ونجحت معايا أشهر 10 معلقين حاليا في الرياضة المصرية.