شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ بعد تصريحات مستشار الأهلى السابق: لن أدخل فى مهاترات وانتظر رد القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عقب تصريحات المستشار القانونى السابق للنادى الأهلى.

حيث قال المستشار تركى ال الشيخ "لن أدخل في مهاترات.. خلاصت القول.. فيه قضاء مصرى عادل ... يضع النقاط على الحروف ... وفي الآخر الباب ده اتقفل تماما.. وفى انتظار رد القضاء والجهات المعنية المحترمة.. وحبى لمصر وقيادتها وشعبها المحترم لا نقاش فيه"

وكان قد أكد محمد عثمان، المستشار القانونى للنادى الأهلى السابق، أن مجلس إدارة القلعة الحمراء غير ملزم بإعادة تبرعات المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودى خلال الفترة الماضية، وفقا للقانون المصرى ولكن هذا الأمر جاء للحفاظ على اسم النادى ومسئوليه.

وأوضح محمد عثمان خلال تصريحات تلفزيوينة أن حجم التبرعات التى منحها المستشار تركى آل الشيخ ما يقرب من 70 مليون جنيه مصرى، ويتم دراستها من قبل اللجنة التى تم تشيكلها خلال وزارة الشباب والرياضة لحصد المبالغ المالية التى دخلت خزينة النادى الأهلى.

وعلق محمد عثمان على أزمة تحويل الأموال على مجلة الأهلى، قائلًا: "فى ذلك التوقيت كان يوجد أزمة بين الشركة الراعية، والنادى ومن ثم يتم الحجز على جميع الأموال التى تتواجد فى البنوك، لذلك تم تحويلها على حساب مجلة الأهلى".

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ووصف محمد عثمان بمنح مجلس إدارة الأهلى هداية بعض من الساعات بـ"السخيف" بسبب أنه تسليم هذه الهدايا إلى خزينة النادى، وتم جردها فى العام الماضى والحالى فى خزينة النادى الأهلى، وتم منحها لهم بشكل هدايا فى بعض الاجتماعات التى تم عقدها لبناء مدينة الأهلى الرياضية".