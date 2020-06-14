شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يعلق على انتقاله للأهلى: لست أقل من عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق ولاعب مصر للمقاصة الحالي، عن أسباب خسارة نادي الزمالك، لقب الدوري المصري في الموسم الماضي لصالح الأهلي رغم التفوق منذ بداية المسابقة، حيث قال في تصريحات تلفزيونية "من أهم أسباب الإطاحة بجروس فى توقيت صعب ومهم".

وتطرق محمد إبراهيم لعلاقته بجماهير الزمالك معلقاً: "بالطبع لدي علاقة طيبة مع جماهير الزمالك ولكن كانوا بيحملوني نتيجة أي خسارة ولا أعرف سبب ذلك"،.

وتحدث محمد إبراهيم عن رأيه في مقولة أنه البديل الأفضل لعبدالله السعيد، صانع ألعاب المنتخب الوطني وفريق بيراميدز، معلقاً :"مبحبش أكون بديل لعبدالله السعيد ولا بديل لأي لاعب، ولكني أحب وأتمنى اللعب بجواره".

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وعلق محمد إبراهيم عن أنباء توقيعه للنادي الأهلي وارتدائه القميص الأحمر مع بداية الموسم المقبل قائلاً :"كل شيء وارد".، وتابع: "تجربة بيراميز ناجحة وخلقت جو من المنافسة مع قطبي الكرة المصرية ناديي الأهلي والزمالك".

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.