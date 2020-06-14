شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب معلقا على أزمة حسام عاشور: الأهلى خيره على الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض عماد متعب نجم الأهلى الأسبق، التعيلق على أزمة حسام عاشور مع الأهلى، قائلا "أرفض التعليق عن أزمة حسام عاشور، مع إدارة النادى الأهلى والنادى خيره على الجميع سواء كان ابن النادى أو لاعب تعاقد معه من الخارج وشرف لأى لاعب ارتباط اسمه بالأهلى".

أضاف متعب فى تصريحات تلفزيونية عبر شاشة أون تايم سبورتس 2 " مع الإعلامى إبراهيم فايق ببرنامج جمهور التالتة، قائلا، "شريف إكرامي من أفضل الحراس الذين رأيتهم في تاريخ مصر، الحضرى في منزله بمفرده، وبعده سيأتي إكرامي والثنائي أحمد ومحمد الشناوى".

وأردف: "علاقتي مع شريف إكرامي قوية، ورحيله قرار زكي جدًا وخرج من الباب الكبير، لأنه يريد أن يلعب ويشارك".

وعن رأيه في رينيه فايلر مدرب الأهلي، أجاب: "ما رأيناه من فايلر يدعونا أن نقول إنه سيستمر، أتمنى استمراره مع الأهلي على نفس قوته، وهو صنع فارق مع الفريق ومن الأفضل وجوده".

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واختتم: "تمنيت استمرار أحمد فتحي في النادي الأهلي، ولكنه رأي شئ آخر، وهو سيد قراره ونتمنى له التوفيق".

وكان قد أكد عماد متعب نجم الأهلى الأسبق إنه لا يستطيع أن يكون سببا في غضب جماهير القلعة الحمراء مؤكدا أن ما وصل إليه من نجاحات وإنجازات كان بفضل الجماهير، قائلا خلال حواره لقناة :أون تايم سبورتس 2 " مع الإعلامى إبراهيم فايق ببرنامج جمهور التالتة :" كنت أتمنى بقاء أحمد فتحى في الأهلى وشريف إكرامى من أفضل الحراس في تاريخ مصر".

ويعد عماد متعب من أكثر اللاعبين تأثيرا في تاريخ الأهلى ومنتخب مصر، حيث يمتلك قناص الأهلى تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف القاتلة والجميلة، التى أحرزها متعب عبر مسيرته سواء مع النادى الأهلى أو المنتخب الوطنى أو عندما احترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى.

وأحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، وتوج متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.