شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأهلي السابق يكشف قيمة تبرعات تركي آل الشيخ للنادي (فيدبو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عثمان، المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي، إن إجمالي ما دفعه المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية للنادي، بلغ 100 مليون و300 ألف جنيه.

وأوضح عثمان، خلال لقاء مع إبراهيم المنيس لى قناة الأهلي، أن 30 مليونا من تلك المبالغ مستحقات للأهلي من إعارة الخماسي عماد متعب وأحمد الشيخ وصالح جمعة وحسين السيد وعمرو بركات، وخوض مباراتين وديتين أمام أتلتيكو مدريد الإسباني ومباراة اعتزال فؤاد أنور، إضافة إلى 70 مليون جنيه تبرعات.

وكشف عثمان أنه «تم مراجعه حسابات النادي الأهلى لمعرفة كل مليم دخل خزينة النادي، والأهلي حصل على البراءة في جميع البلاغات والشكاوي المقدمة ضده، واللجنة المالية أثبتت أن جميع هذا المبالغ دخلت خزنه النادي».

وتابع عثمان: «مكافأة الفوز بالدوري قدمها تركي آل الشيخ للاعبي الفريق بشكل شخصي وكانت جميعها بالدولار، والمكافأة لم تدخل الحسابات الرسمية لخزينة النادي، وكان بإمكانه القيام بذلك لكنه قرر تقديمها للاعبين فلا يمكن اعتبارها من ضمن التبرعات».

في سياق آخر، أكد عثمان أن مجلس إدارة الأهلي غير ملزم قانونا برد تبرعات تركي آل الشيخ.

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