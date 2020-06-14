شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة جديدة من تركي آل الشيخ: «لن أدخل في مهاترات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، من جديد على أزمته مع النادي الأهلي. وقال آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: «لن أدخل في مهاترات.. خلاصة القول.. فيه قضاء مصري عادل.. يضع النقاط على الحروف.. وفي الآخر الباب ده اتقفل تماما.. وفي انتظار رد القضاء والجهات المعنية المحترمة.. وحبي لمصر وقيادتها وشعبها المحترم لا نقاش فيه». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 42,980

تعافي 11,529

وفيات 1,484

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