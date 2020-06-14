شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم: أنا ابن الزمالك وحسام حسن علمني عدم الخوف من المنافسين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق ولاعب مصر للمقاصة الحالي، عن بداية مشوارة في ملاعب كرة القدم ومشوار انتقاله إلى صفوف نادي الزمالك، وقال محمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية، إنه بدأ مشواره الكروي في مدرسة للموهوبين وأنضم لنادي الزمالك قادمًا من نادي كروم جناكليس.
وأكد محمد إبراهيم أن حسام حسن، مدرب الزمالك سابقًا، أعطاه الثقة اللازمة ودعمه في فترات طويلة بالإضافة إلى تعليمه كيفية عدم الخوف من أي منافس.
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