شكرا لقرائتكم خالد لطيف: اللجنة الخماسية تجاهلت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد خالد لطيف, عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني تجاهلت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج ملعب on time sport , على قناة 1on time sport ، من الصعب عودة نفس الأعضاء السابقين لاتحاد الكرة مرة أخري في نفس المجلس .

وقال خالد لطيف, عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لم تعتمد اللجوء لمركز لتسوية والتحكيم في المنازعات، مضيفا أن مهام أعضاء اللجنة الخماسية غير ظاهرة باستثناء سحر عبد الحق.

وأستكمل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ، لم أحسم موقفى من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة حتى الان، ولم يكن لى دوري في مجلس اتحاد الكرة الأخير مضيفا فترة وجودى في اتحاد الكرة لم تكن كافية لتحقيق ما أسعي إليه

Advertisements

وواصل أسرتي وأصولي لوالدي زملكاوية وقضيت سنوات مع جدي ووالدي في الملاعب أثناء طفولتي"،كان نفس أكون عضو مجلس ادارة الزمالك مثل والدى وجدى وقررت الترشح بعد وفاة والدي وجدي على مقعد تحت السن في 2001.

وتابع لطيف: لم يخطر ببالي الترشح لانتخابات مجلس اتحاد الكرة وتقدمت لعدم وجود أي مرشح زملكاوي ، ولكنى في عام 1998 بلغت والدى بترك البنك للعمل معلق في النيل للرياضة ووالدى علمنى التعليق ونجحت معايا أشهر 10 معلقين حاليا في الرياضة المصرية .