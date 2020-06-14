شكرا لقرائتكم عبد العال: لن أعتذر لـ"كارتيرون" حتي إذا فاز بدوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، أنه لن يعتذر للفرنسي باتريس كارتيرون حتي إذا فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا. Advertisements وقال عبدالعال فى تصريحات تلفزيونية: "سأعتذر لكارتيرون فى حالة حصوله على بطولة دوري أبطال أفريقيا ولكن بأداء متميز وبجمل فنية وخططية وليس بالحظ مثلما فعل فى السوبر الأفريقي والمحلي". وأضاف: "إذا وضعتم فايلر وكارتيرون فى دوري الدرجة الثانية سيفشلوا بكل تأكيد ولن يتحملوا كافة المعوقات فى دوري المظاليم".

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