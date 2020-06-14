شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم عن انتقاله للأهلي : "كل شيء وارد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق ولاعب مصر للمقاصة الحالي، عن أنباء توقيعه للنادي الأهلي وارتداؤه القميص الأحمر مع بداية الموسم المقبل. وقال محمد إبراهيم فيتصريحات تلفزيونية: "كل شيء وارد". Advertisements وتابع: "تجربة بيراميز ناجحة وخلقت جو من المنافسة مع قطبي الكرة المصرية ناديي الأهلي والزمالك". وأتم: "باتريس كارتيرون مدرب ناجح بالأرقام والنتائج التي حققها مع نادي الزمالك، وفايلر طور من أداء الأهلي ومن لاعبيه".

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