شكرا لقرائتكم سامح حمدي: تواصلنا مع وزارة الشباب والرياضة لإنشاء صندوق الكوراث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سامح حمدي، رئيس اتحاد كرة الطائرة ، تواصلنا مع وزارة الشباب والرياضة لإنشاء صندوق الكوراث لمساعدة اللاعبين وكل ما يهتم باللعبة حال حدوث أزمات مشابهة لما حدث في جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.

وأضاف ، رئيس اتحاد كرة الطائرة ، في اتصال هاتفى مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج ملعب اون تايم سبورت على قناة اون تايم سبروت 1 ، نواجه أزمات في تحديد الحافز الرياضي بسبب عدم حسم مصير الدوري حتى الان.

وتابع شقيق حسن حمدي رئيس الأهلي السابق، والذى طمأن على صحته ، قائلا ندرس استئناف دوري كرة الطائرة بداية من أغسطس المقبل، وسنجتمع بمديري الاندية خلال الأيام المقبلة .

وأضاف دوري الرجال للكرة بات من السهل انهائه حيث لم يتبقي سوي 6 أسابيع فقط لإنهاء الموسم علاوة على مباراة واحدة مؤجلة للزمالك ومواجهتين مؤجلتين للأهلي.