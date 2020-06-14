شكرا لقرائتكم خالد لطيف: لم يكن لى دوري في مجلس اتحاد الكرة الأخير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، لم يكن لى دوري في مجلس اتحاد الكرة الأخير مضيفا فترة وجودى في اتحاد الكرة لم تكن كافية لتحقيق ما أسعي إليه، وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج ملعب on time sport , على قناة 1on time sport ، لم أحسم موقفى من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة حتى الآن.

وواصل أسرتي وأصولي لوالدي زملكاوية وقضيت سنوات مع جدي ووالدي في الملاعب أثناء طفولتي"، وكان نفس أكون عضو مجلس دارة الزمالك مثل والدى وجدى وقررت الترشح بعد وفاة والدي وجدي على مقعد تحت السن في 2001 ".

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وتابع لطيف: لم يخطر ببالي الترشح لانتخابات مجلس اتحاد الكرة وتقدمت لعدم وجود أي مرشح زملكاوي ، ولكنى في عام 1998 بلغت والدى بترك البنك للعمل معلق في النيل للرياضة ووالدى علمنى التعليق ونجحت معايا أشهر 10 معلقين حاليا في الرياضة المصرية .