شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم: أنا لست أقل من عبد الله السعيد لأقبل بلقب بديله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تحدث محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق ولاعب مصر للمقاصة الحالي، عن رأيه في جملة أنه البديل الأفضل لعبدالله السعيد، صانع ألعاب المنتخب الوطني وفريق بيراميدز.

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وقال محمد إبراهيم في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مبحبش أكون بديل لعبدالله السعيد ولا بديل لأي لاعب، ولكني أحب وأتمنى اللعب بجواره".

وأكد: "كما أنني أحب حسني عبد ربه وعماد متعب وهم الأفضل بالنسبة لي".