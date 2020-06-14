بدر رجب: الجزيرة يبحث عن مدرب..والتفكير في فايلر مستبعد

جدة - عمرو شويل

تفاجىء بدر رجب لاعب منتخب مصر الاسبق، بعدم وجود اسمه بقائمة الفريق المشاركة بمونديال90.

وقال بدر رجب خلال تصريحات تلفزيونية "خوضت مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال 90 كاملة، وكنت أشارك كأساسي".

تابع: فوجئت بعد ذلك بعدم وجودي بقائمة الفريق النهائية وهذا الامر كان سببا في ابتعادي عن الكرة مبكراً"

واوضح: بعد استبعادي لم اشعر بالرغبة في الاستمرار، لم يكن لدي اي رغبة في تقديم أي شىء جديد. واكد: لم احصل على حقي بتمثيل مصر بالمونديال، خاصة بعد ان وعدني الجوهري بأنه سوف يضمني وذلك خلال اخر مباراة ودية قبل اعلان القائمة.

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وافصح: بعد استبعادي تحدثت مع الجوهري وسألته عن عدم وجودي، فبدأ كلامه معي بجملة "يابدور" ، وقبل ان يكمل كلامه قولت له طالما "دلعتني" اذا فـ انا لست معك في المونديال.

وتابع: الجوهري برر لي عدم وجودي بأن اولوية المراكز هي التي حسمت اختياراته.

ومن ناحية أخرى تحدث رجب عن رغبة فريق الجزيرة الاماراتي في التعاقد مع فايلر قائلا: اعلم تماما انهم يريدون التعاقد مع مدرب ولكن لا أعلم مدى صحة التفاوض مع فايلر.

واختتم بكلماته عن اللاعب المميز كينو قائلا : اتمنى انضمامه للاحمر.