شكرا لقرائتكم رضا عبد العال يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، رسالة لجماهير النادي الأهلي بسبب غضبها منه خلال الفترة الماضية، وقال عبدالعال فى تصريحات تلفزيونية: "هو اللي يقول الحق يزعل، انا بنتقد نادي الزمالك مثل الأهلي تماما، وفى القلعة الحمراء لا يريدون أى شخص ينتقدهم على الإطلاق".
وأضاف: "الجميع يخطأ ويجب أن يقبل الانتقاد، وجماهير الأهلي لا يحبون أى شخص ينتقدهم، وأنا من قبل هاجمت كارتيرون وطارق حامد".
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