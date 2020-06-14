شكرا لقرائتكم رضا عبد العال يوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، رسالة لجماهير النادي الأهلي بسبب غضبها منه خلال الفترة الماضية، وقال عبدالعال فى تصريحات تلفزيونية: "هو اللي يقول الحق يزعل، انا بنتقد نادي الزمالك مثل الأهلي تماما، وفى القلعة الحمراء لا يريدون أى شخص ينتقدهم على الإطلاق".

وأضاف: "الجميع يخطأ ويجب أن يقبل الانتقاد، وجماهير الأهلي لا يحبون أى شخص ينتقدهم، وأنا من قبل هاجمت كارتيرون وطارق حامد".