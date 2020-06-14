شكرا لقرائتكم خالد لطيف: لم أحسم موقفى من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، لم أحسم موقفى من الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة حتى الان،وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج ملعب on time sport , على قناة 1on time sport ، أسرتي وأصولي لوالدي زملكاوية وقضيت سنوات مع جدي ووالدي في الملاعب أثناء طفولتي.

وواصل لطيف، كان نفس أكون عضو مجلس إدارة الزمالك مثل والدى وجدى وقررت الترشح بعد وفاة والدي وجدي على مقعد تحت السن في 2001 ".

وتابع لطيف: لم يخطر ببالي الترشح لانتخابات مجلس اتحاد الكرة وتقدمت لعدم وجود أي مرشح زملكاوي ، ولكنى في عام 1998 بلغت والدى بترك البنك للعمل معلق في النيل للرياضة ووالدى علمنى التعليق ونجحت معايا أشهر 10 معلقين حاليا في الرياضة المصرية .

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وفى سياق مختلف أكد خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقاً، أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك هو مستقبل الكرة المصرية لسنوات طويلة، وأضاف خالد لطيف خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن مصطفى محمد يجعله يطمأن عندما يكون في التشكيلة واصفاً اياه ببلدوزر جديد سيفيد القلعة البيضاء خلال السنوات المقبلة.

وقال خالد لطيف، إن الاستمرارية شرط أن يصبح مصطفى محمد هو مهاجم الفراعنة في السنوات المقبلة، وتابع مصطفى محمد من الهدافين القلائل ربنا يحميه من الاصابات والغرور حاجه ماركة ميدو وعمرو زكي بلدوزر واهم حاجه يحافظ على نفسه ، ومصطفى كان له دور مؤثر مع المنتخب الاوليمبي.