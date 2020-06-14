شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم: أتعرض للهجوم من مرتزقة السوشيال ميديا ولن ارضخ لابتزازهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق ولاعب مصر للمقاصة الحالي، إنه يتعرض لحملات إلكترونية من جماهير السوشيال ميديا طوال الفترات الماضية.

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وقال محمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية: "معنديش قبول عند جماهير السوشيال ميديا لأسباب لا داعي لذكرها.. ولو كنت من المرتزقة كانت حاجات كتير هتتغير".

وعن عدم تألقه في صفوف مصر للمقاصة، أوضح محمد إبراهيم، أنه يحتاج بعض الوقت من أجل التأقلم مع لاعبي مصر للمقاصة.