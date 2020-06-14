شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم: أتعرض للهجوم من مرتزقة السوشيال ميديا ولن ارضخ لابتزازهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق ولاعب مصر للمقاصة الحالي، إنه يتعرض لحملات إلكترونية من جماهير السوشيال ميديا طوال الفترات الماضية.
وقال محمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية: "معنديش قبول عند جماهير السوشيال ميديا لأسباب لا داعي لذكرها.. ولو كنت من المرتزقة كانت حاجات كتير هتتغير".
وعن عدم تألقه في صفوف مصر للمقاصة، أوضح محمد إبراهيم، أنه يحتاج بعض الوقت من أجل التأقلم مع لاعبي مصر للمقاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد إبراهيم: أتعرض للهجوم من مرتزقة السوشيال ميديا ولن ارضخ لابتزازهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.