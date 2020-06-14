شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم: صلاح هو وجهتنا في العالم وبندهش من انتقاد النني بهذا الشكل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق ولاعب مصر للمقاصة الحالي، عن مشوار ثنائي المنتخب الوطني محمد صلاح، نجم صفوف ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني، المحترف في صفوف آرسنال الإنجليزي.

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وقال محمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية، إن محمد صلاح نجم عالمي ويصدر مثل في جميع أنحاء العالم من خلال استغلال مهوبته مشيرًا إلى استطاعته استغلال الفرصة بشكل صحيح مشددًا على مثاليته داخل وخارج الملعب.

وعن محمد النني، أكد محمد إبراهيم: "لاعب مؤثر ويشارك بشكل مستمر وعلامة إستفهام علي انتقاده بشكل دائم، ويجب أن يدعمه الجميع فهو لاعب جيد ويمثل مصر أيضًا".