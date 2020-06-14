شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم: لن أعود للزمالك وهدفي الانضمام للمنتخب الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق ولاعب مصر للمقاصة الحالي، عن إمكانية إنضمامه إلى صفوف نادي الزمالك في الفترة المقبلة بالإضافة إلى أهدافه وطموحاته في الملاعب.

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وقال محمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية: "اعتقد أن عودتي للزمالك في الوقت الجاري صعبة للغاية لأسباب لا أرغب في التحدث عنها أو كشفها في تلك الفترة".

وأكد أنه يركز في الوقت الجاري على عدة نقاط أبرزها الإنضمام إلى صفوف منتخب مصر بالإضافة إلى المشاركة في وصول فريقه الفيومي مصر للمقاصة إلى المربع الذهبي".