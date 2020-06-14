شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم: الزمالك خسر الدوري بسبب رحيل جروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق ولاعب مصر للمقاصة الحالي، عن أسباب خسارة نادي الزمالك، لقب الدوري المصري في الموسم الماضي لصالح الأهلي رغم التفوق منذ بداية المسابقة.
وقال محمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية: "من أهم أسباب خسارة الزمالك للدوري الموسم الماضي هو الإطاحة بجروس في توقيت صعب ومهم".
وتطرق إبراهيم حول علاقته بجماهير الزمالك: "بالطبع لدي علاقة طيبة مع جماهير الزمالك ولكن كانوا بيحملوني نتيجة أي خسارة ولا أعرف سبب ذكل".
وأتم حديثه حول علاقته بيوسف أوباما: "هو لاعب كبير ودائما يركز في التدريبات بشكل كبير، اما شارة قيادة الزمالك فهي مسئولية صعبة للغاية".
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