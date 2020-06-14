شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم: قمة الأهلي والزمالك تختلف عن أي مباراة ومركزي المفضل صانع الألعاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق ولاعب مصر للمقاصة الحالي، عن مركزه الأساسي داخل الملعب في ظل مشاركته مع الزمالك ومصر للمقاصة في أكثر من مركز.
وقال محمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية: "الحمد لله من مميزاتي قدرتي على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب ولكن احب اللعب في مركز صانع الألعاب وهو المركز المفضل بالنسبة لي".
وأوضح: "وعلى سبيل المثال بشأن مشاركتي في أكثر من مركز أنني شاركت في نهائي إفريقيا مع الزمالك في مركز لاعب الوسط المدافع".
وعن تاريخه في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك خلال ارتداءه تيشيرت نادي الزمالك: "مباريات القمة تختلف عن أي مباراة أخرى ولها حسابات كثيرة".
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