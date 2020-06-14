شكرا لقرائتكم عماد متعب: مقدرش على زعل جمهور الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عماد متعب نجم الأهلى الأسبق إنه لا يستطيع أن يكون سببا في غضب جماهير القلعة الحمراء مؤكدا أن ما وصل إليه من نجاحات وإنجازات كان بفضل الجماهير.

أضاف متعب خلال حواره لقناة :أون تايم سبورتس 2 " مع الإعلامى إبراهيم فايق ببرنامج جمهور التالتة :" كنت أتمنى بقاء أحمد فتحى في الأهلى وشريف إكرامى من أفضل الحراس في تاريخ مصر".

Advertisements

ويعد عماد متعب من أكثر اللاعبين تأثيرا في تاريخ الأهلى ومنتخب مصر، حيث يمتلك قناص الأهلى تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف القاتلة والجميلة، التى أحرزها متعب عبر مسيرته سواء مع النادى الأهلى أو المنتخب الوطنى أو عندما احترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى.

وأحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، وتوج متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.