شكرا لقرائتكم عماد متعب: مقدرش على زعل جمهور الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عماد متعب نجم الأهلى الأسبق إنه لا يستطيع أن يكون سببا في غضب جماهير القلعة الحمراء مؤكدا أن ما وصل إليه من نجاحات وإنجازات كان بفضل الجماهير.
أضاف متعب خلال حواره لقناة :أون تايم سبورتس 2 " مع الإعلامى إبراهيم فايق ببرنامج جمهور التالتة :" كنت أتمنى بقاء أحمد فتحى في الأهلى وشريف إكرامى من أفضل الحراس في تاريخ مصر".
ويعد عماد متعب من أكثر اللاعبين تأثيرا في تاريخ الأهلى ومنتخب مصر، حيث يمتلك قناص الأهلى تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف القاتلة والجميلة، التى أحرزها متعب عبر مسيرته سواء مع النادى الأهلى أو المنتخب الوطنى أو عندما احترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى.
وأحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية، وتوج متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.
كانت هذه تفاصيل خبر عماد متعب: مقدرش على زعل جمهور الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.