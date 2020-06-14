شكرا لقرائتكم محمد عادل: أنا مع عودة الدوري وضد بند الـ8 سنوات في لائحة اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عادل، المشرف على الكرة المقاولون العرب ، أنا مع عودة الدوري واستكماله في الوقت الراهن ، وأضاف عادل في تصريحات مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج ملعب اون تايم سبورت على قناة اون تايم سبورت ،نا ضد بند ال8 سنوات في لائحة اتحاد الكرة؟.

وأكد المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب/ أنه من الصعب اهدار مجهود المقاولون عند تحديد المشاركة بأفريقيا الموسم المقبل ، مشددا على أن ناديه لن يفرط في حقوقه بالمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل حال إلغاء الدوري الحالي خاصة وأنه يحتل المركز الثاني.

قال عادل في تصريحات تلفزيونية، إن المقاولون متمسك بحقه خاصة وأنه صرف الكثير من الأموال وبذل جهدًا كبيرًا حتى يصل لهذه المكانة.

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وتابع أن المقاولون لن يسمح بتكرار ما حدث معه في البطولة العربية بعدما كان خامس الدوري الماضي وتم اختيار الاتحاد السكندري والإسماعيلي بدون مبرر للمشاركة في البطولة.

ورفض عادل أن يكون المبرر جماهيرية الاتحاد والإسماعيلي مؤكدًا أن المقاولون محبوب من كل الجماهير ولا يقل عن أي فريق آخر.