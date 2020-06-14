شكرا لقرائتكم رضا عبد العال يكشف أسباب نجاح "فايلر" مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف رضا عبد العال، نجم الزمالك السابق، سبب نجاح السويسري رينيه فايلر، مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، وقال عبد العال فى تصريحات تلفزيونية: "نجاح فايلر مع الأهلي كان بسبب مساندة الإدارة، وإذا حصل على عرض أكبر من المارد الأحمر سيرحل على الفور مثله مثل أى مدير فني أجنبي".

وأضاف: "جمهور الأهلي ليس له عزيز وإذا رفض التجديد سينقلب عليه بكل تأكيد مثلما فعلوا مع أحمد فتحي وحسام عاشور".