شكرا لقرائتكم رضا عبد العال يكشف أسباب نجاح "فايلر" مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
كشف رضا عبد العال، نجم الزمالك السابق، سبب نجاح السويسري رينيه فايلر، مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، وقال عبد العال فى تصريحات تلفزيونية: "نجاح فايلر مع الأهلي كان بسبب مساندة الإدارة، وإذا حصل على عرض أكبر من المارد الأحمر سيرحل على الفور مثله مثل أى مدير فني أجنبي".
وأضاف: "جمهور الأهلي ليس له عزيز وإذا رفض التجديد سينقلب عليه بكل تأكيد مثلما فعلوا مع أحمد فتحي وحسام عاشور".
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