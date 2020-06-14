شكرا لقرائتكم عماد متعب: الأهلى خيره على الجميع وأرفض التعليق على أزمة عاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال عماد متعب نجم الأهلى الأسبق، التعلق على أزمة حسام عاشور مع الأهلى.
أضاف متعب في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة أون تايم سبورتس 2 " مع الإعلامى إبراهيم فايق ببرنامج جمهور التالتة :" :" أرفض التعليق عن أزمة حسام عاشور، مع إدارة النادي الأهلي".".
تابع:" الأهلي خيرة على الجميع سواء كان أبن النادي أو لاعب تعاقد معه من الخارج، وشرف لأي لاعب ارتباط أسمه بالأهلي.
وكان النشاط الرياضي قد تم تعليقه في مصر منذ منتصف مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
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