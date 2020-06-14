زيدان لا يحب اللعب بدون جماهير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد أنه لا يحب اللعب بدون جماهير، بسبب القيود الصحية المفروضة على عودة الدوري الإسباني لكرة القدم،واستطرد: «لكن غياب الجمهور لن يسرق فرحتنا وفرصة عودتنا لخوض المباريات، سنفتقد الجماهير، لكن الجميع سعداء للعودة».

ويلعب ريال مدريد اليوم مع إيبار على ملعب «الفريدو دي ستيفانو» ضمن منافسات الدوري الإسباني.