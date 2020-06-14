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الشارقة يقترب من ضم باوزير

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

اقترب الشارقة بصورة كبيرة من التعاقد مع لاعب وسط الظفرة خالد باوزير( 25 عاماً)؛ بعد اتفاق الناديين على كل تفاصيل الصفقة ولم يتبق سوى إجراء اللاعب للفحص الطبي المتوقع له خلال يومي الأربعاء أو الخميس المقبلين.

ويذكر أن اللاعب صاحب تجربة مميزة في الجمع بين التفوق الرياضي والدراسي؛ فقد تخرج عام 2017 في جامعة العين ضمن اختصاص علوم التكنولوجيا، وانتقل من الوحدة إلى الظفرة في عام 2018 وواصل مشواره الكروي مع المنتخبات الوطنية السنية بمختلف مراحلها إلى أن وصل للمنتخب الأول، ولم يثنه التألق في كرة القدم عن التحصيل الأكاديمي؛ حيث نال كذلك درجة الماجستير في الإعلام.

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