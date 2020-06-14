شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعقد مؤتمراً دولياً حول كرة القدم ما بعد «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يُنظم اتحاد الإمارات لكرة القدم يوم الأربعاء 24 يونيو/ حزيران الحالي بالشراكة مع رابطة المحترفين الإماراتية و(ISC) مؤتمراً رياضياً دولياً عبر نظام الاتصال المرئي عن بُعد تحت شعار «كوفيد-19 وكرة القدم - كيف تغير شكل المستقبل».
ويُشارك في المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه نُخبة من الشخصيات الرياضية، يتقدمهم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، إلى جانب عدد من الخبراء الكرويين العالميين، الذين سيتحدثون عن مستقبل كرة القدم ما بعد جائحة «كورونا».
وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم: «سعداء بتنظيم هذا المؤتمر العالمي الذي نسعى من خلاله إلى مواصلة جهودنا لوضع الحلول والخطط المناسبة الخاصة بعودة النشاط الكروي محلياً وإقليمياً وقارياً بشكل سليم، بعد فترة من التوقف الاضطراري نتيجة جائحة كورونا».
من جهته قال عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد كرة القدم، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية: «نسعد بهذه الشراكة بين اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية مع شركة ISC العالمية لتنظيم هذا الحدث الفريد من نوعه، والذي يمثل تأكيداً لنظرة القيادة الرشيدة لدور الإمارات الريادي في استشراف المستقبل في كافة المجالات».
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