أوسو الوحيد الذي ضمن البقاء من أجانب عجمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي نجم

لا يريد فريق عجمان أن يرفع راية الاستسلام أو الركون إلى مرحلة الحجر الصحي، رغم جائحة كورونا التي تسببت في توقف النشاط الكروي منذ الخامس عشر من مارس/ آذار الماضي.

ووسط الغموض الذي لا يزال يسيطر على الأجواء، بانتظار انقشاع الرؤية وتحديد مصير الموسم المعلق، بدأ مسؤولو النادي بالتنسيق مع المدير الفني المصري أيمن الرمادي في تقييم ودراسة احتياجات الفريق للموسم المقبل.

ويدرس مسؤولو النادي البرتقالي بدء النشاط من جديد في منتصف شهر يوليو/ تموز المقبل، وذلك من خلال بروتوكول خاص، تم إعداده من قبل المدرب أيمن الرمادي الذي سيتولى تقسيم اللاعبين إلى 4 مجموعات على أن تتكون كل مجموعة من 4 لاعبين من أجل تأدية تدريبات أولية تحت إشراف مدرب واحد من قبل الكادر التدريبي للفريق الأول.

وسيخضع اللاعبون لفحوص طبية، قبل الدخول في مرحلة التدريبات، على أن يتم اللجوء إلى منح اللاعبين فرصة تأدية التدريبات والعودة إلى منازلهم، دون أي احتكاك بدني في المراحل الأولى، مع اعتماد الأسلوب الأوروبي الجديد بطلب العودة إلى المنازل بعد الحصة التدريبية من أجل الاستحمام.

أما المحطة الثانية من الإعداد، فستكون مع تقسيم اللاعبين إلى فئات، ويتم تقسيم اللاعبين وفق مراكزهم، وتخصص تدريبات خاصة للمدافعين (مجموعة أولى)، وأخرى للاعبي الوسط (مجموعة ثانية)، وواحدة للمهاجمين (مجموعة ثالثة)، إضافة إلى مجموعة حراس المرمى.

وسيترقب مسؤولو «البرتقالي» الإعلان عن موعد صافرة الموسم الجديد، وترقب إمكانية خوض معسكر خارجي في حال تم السماح بالسفر إلى دول أخرى، رغم صعوبة الأمر حتى الآن قياساً على الوضع الصحي الراهن.

ولا يغفل عجمان ملف اللاعبين وتقييم احتياجات الفريق للموسم المقبل، خاصة بعد إجراء تقييم شامل لأداء ومستويات اللاعبين، لاسيما الأجانب منهم.

وتكشف مصادرمطلعة أن إدارة النادي قطعت شوطاً كبيراً من أجل التعاقد مع لاعبين (مواطن وأجنبي)، سبق لهما اللعب مع الفريق في السنوات السابقة، وذلك من أجل كسب خدماتهما، خاصة أنهما من العناصر التي يمكن لها صناعة الفارق في تشكيلة المدرب الرمادي.

ملف الأجانب

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وفي الوقت الذي يمتلك ويليام أوسو وحده عقداً حتى نهاية الموسم الجديد، ما يؤكد استمراره مع الفريق، انتهى عقد تراولي الذي سيعود إلى ناديه الشباب السعودي، في حين لا تزال هناك دراسة وتقييم لخيارات بديلة عن البرازيلي فاندر فييرا، رغم وجود توجه لتمديد عقد اللاعب لموسم آخر، وإن كان عامل السن قد يدفع بالنادي إلى البحث عن خيارات جديدة، ولا يتوقع أن يلجأ النادي إلى تجديد عقد الكاميروني سياني الذي دافع عن ألوان «البرتقالي» في النصف الثاني من الموسم قبل التوقف بعدما حل بديلاً عن المالي دومبيا الذي تعرض لإصابة بالغة خلال مباراة فريقه أمام الظفرة.

وسيسعى عجمان الذي يقوده المدير الفني المصري أيمن الرمادي للموسم الثالث على التوالي في عالم المحترفين، والرابع على التوالي (خاض الموسم الأول في الدرجة الأولى)، إلى التمسك باللاعب المغربي عصام فائز الذي لعب دوراً إيجابياً في وسط الميدان، وكان أحد أبرز اللاعبين «المقيمين» هذا الموسم في الدوري.

ويدرس المدير الفني عن كثب وضعية الفريق دفاعياً، بعدما ااهتزت شباك الفريق 39 مرة في 19 مباراة، وهو معدل مرتفع ويعتبر الأسوأ بين كافة فرق المسابقة بالشراكة مع اتحاد كلباء.

ميركاتو الصيف

يبدو أن عجمان في الطريق للاستغناء عن بعض اللاعبين الذين فشلوا في ترك بصمة إيجابية في الفترة السابقة، ما قد يجبر النادي على الدخول في «ميركاتو» الصيف لتعزيز قوته الدفاعية، التي كانت بدايتها مع ضم عبد الله صالح لاعب الفجيرة، بينما لا يزال يبحث المسؤولون عن عنصر إضافي من أجل تدعيم مركز قلب الدفاع، بعدما تراجع معدل ظهور حسن زهران في التشكيلة، كما هو حال وحيد إسماعيل الذي لم يظهر كثيراً في التشكيلة ما قد يفتح له باب الخروج من النادي بعدما انضم إلى البرتقالي بعد رحلة طويلة مع الوصل.