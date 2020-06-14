إسماعيل الحمادي: شباب الأهلي بيتي وانتظر التجديد لأعرف مصيري

يواجه جناح المنتخب وشباب الأهلي إسماعيل الحمادي مصيراً مجهولاً مع ناديه، على خلفية أن شركة كرة القدم بالنادي لم تقدم على تجديد عقده الذي انتهى بالفعل حتى «أمس السبت»، فيما تكتنف اللاعب حالة حيرة تخص مستقبله بانتظار اتضاح الصورة في موقف ناديه النهائي في التجديد معه من عدمه، وعلى الرغم من أنه أبدى رغبته في البقاء بقلعة «الفرسان»، إلا أنه يريد تحديد وجهته في ظل ما يتردد عن أن «الجناح الطائر» أصبح تحت منظار أندية أخرى في الدولة تسعى لقيده في كشوفاتها للاستفادة من خدماته.

وكشف الحمادي لـ «الخليج الرياضي» عن حقيقة الموقف بالنسبة له في التجديد لشباب الأهلي بكلمات لم تخل من الحيرة بقوله: «حقيقة الأمر هي أنني حتى الآن لم يتم التجديد معي، وبالطبع أعيش حالة ترقب وانتظار لموقف إدارة النادي في شأني».

وعما إذا كانت شركة كرة القدم أبدت رغبتها في التجديد معه قال: «تحدث معي بالفعل أحد المسؤولين بالنادي منذ أيام وقال لي إن النادي ينوي التجديد وإن توقيع عقد التجديد معي سيتم الشهر المقبل، لكن ما يعنيني كأي لاعب كرة قدم محترف هو ترجمة هذا الكلام إلى واقع من خلال اتخاذ خطوة فعلية تحدد مصيري في البقاء مع شباب الأهلي من عدمه، وبالتأكيد أرغب في التجديد والبقاء في بيتي لمواصلة تقديم خدماتي لفريقي الذي أحبه، وسأكون سعيداً بالطبع لو قررت إدارة النادي الإبقاء علىّ ضمن صفوف الفريق».

تدريبات يومية

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وعن حياته اليومية في ظل توقف التدريبات والنشاط حتى إشعار آخر بسبب جائحة «كورونا» قال الحمادي: «أتدرب وحدي في النادي» استاد راشد «وبواقع ساعتين من السادسة إلى الثامنة مساء يوميا بدون إشراف، أؤدي تمارين اللياقة البدنية بمنتهى القوة والجدية، والشيء الذي يسعدني حاليا أنني استعدت سرعتي التي تميزني منذ لعبت كرة القدم وتخدم مصلحة فريقي، وحالتي ممتازة وتؤهلني لمواصلة مسيرتي لأنني لم أتوقف عن التدريبات منذ توقف المباريات بسبب تفشي فيروس «كورونا».

وعما إذا كان تلقى عروضاً من أندية أخرى بالدولة قال الحمادي: "سأترك الحديث في ذلك إلى وكيلي، وكل ما أستطيع قوله كلاعب هو أنني مازلت لاعباً قوياً وبكامل قدرتي على العطاء وأرجو عدم الحكم عليّ من خلال التسجيل لأنني عانيت مراراً من الإصابة هذا الموسم، وبالطبع أفضل البقاء في بيتي نادي شباب الأهلي إلا أنني في النهاية لاعب محترف أحب كرة القدم وحياتي لا يمكن تصورها بعيدا عن الملاعب، وأؤكد أنني مازلت بكامل قوتي بدنياً وفنياً وقادر على العطاء وصنع الفارق لمصلحة الفريق الذي أدافع عن شعاره.

عودة الدوري



وبخصوص رأيه في استكمال الدوري أو إلغائه قال: أتمنى استكمال الدوري لإعادة الروح إلى كرة القدم الإماراتية من جديد، ولو تم إلغاؤه فهذا القرارسيكون غير منصف أبدا بالنسبة لنا في نادي شباب الأهلي لأننا ومن واقع صدارتنا لجدول الترتيب أصبحنا قريبين جدا من التتويج بالدرع، ولا أتصور أبداً ضياع كل جهودنا طوال الموسم، ورغم صدارتنا إلّا أن الفرصة مازالت مواتية لفرق الصدارة للفوز باللقب الذي لا يزال في الملعب ولا يمكن حسمه إلا مع آخر صافرة من عمر البطولة وبعدها يتوج من يستحق.

وأعرب الحمادي الذي سيكمل عامه الـ 32، في الأول من يوليو المقبل، عن أمنيته في الاحتفال بذكرى ميلاده في قلعة «الفرسان»،وهو لعب 12 مباراة مع ناديه في دوري الخليج العربي هذا الموسم، ولم يسجل الجناح السريع سوى هدف واحد في مباراة فريقه ضد عجمان في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي لهذا الموسم، بسبب معاناته من الإصابة التي أبعدته عدة مرات عن المشاركة في المباريات بشكل كامل هذا الموسم إلا أنه يبقى متميزا بسرعته وقوته البدنية كواحد من أهم اللاعبين المؤثرين على مستوى فريقه والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.