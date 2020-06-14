" الإمارات للرياضات الجليدية"يغير اسمه إلى"اتحاد الرياضات الشتوية"

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية تغيير مسماه ليصبح "اتحاد الامارات للرياضات الشتوية"و ذلك بناء على القرار الصادر من الهيئة العامة للرياضة رقم ( 28 ) لسنة 2020 وفي ضوء طلب مسبق من الاتحاد و الذي أصبح بموجبه يشرف على مجموعة كبيرة من الرياضات الشتوية و لا يقتصر نشاطه على الرياضات الجليدية فقط .

ونصت المادة الأولى من قرار الهيئة على الموافقة على تعديل مسمى الاتحاد إلى اتحاد الامارات للرياضات الشتوية فيما نصت المادة الثانية منه على أن يستمر العمل في الاتحاد حسب النظام الأساسي الخاص به ويتولى اخطار الجهات الرسمية المختصة بالتعديلات و المسمى الجديد و اتخاذ الإجراءات التنظيمية الداخلية اللازمة لذلك.

وقالالدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس اتحاد الامارات للرياضات الشتوية إن الانجازات التي حققها الاتحاد جاءت ثمرة دعم القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة على وجه العموم، والرياضات الشتوية على وجه الخصوص وبجهد و سواعد أبناء الوطن المخلصين خاصة أن استراتيجية الاتحاد منبثقة من رؤية حكومة الإمارات التي تركز على رعاية شباب الوطن والإستثمار فيهم و توفير أفضل بيئة لتمكينهم لتحقيق التميز والإبداع في المجالات كافة.

من جانبه، قال هامل أحمد القبيسي نائب رئيس الاتحاد إن تغيير المسمى يحمل الكثير من المعاني وأبرزها الثقة في قدرته على ضوء الجهد الكبير و العمل الدؤوب الذي قام به خلال السنوات الماضية، والذي بموجبه تم فتح آفاق رحبة لأبناء الامارات للمشاركة والمنافسة في الألعاب الشتوية المختلفة سواء القارية أو الدولية وذلك بعد أن كانت المشاركة مقتصرة على الألعاب الجليدية فقط.

وقال جمعة الظاهري الأمين العام للاتحاد إن تعديل المسمى جاء منسجما مع ما يقوم به الاتحاد من عمل و تطوير للرياضات الشتوية المختلفة بناء على خطط مدروسة يسير عليها خلال السنوات الماضية مشيرا إلى أنه على ثقة بأن أبناء وبنات الإمارات قادرون على رفع علم الدولة في كل المحافل وتحقيق الإنجازات لترجمة اهتمام الدولة بهم.