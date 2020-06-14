حمدان بن زايد و هزاع بن زايد يعزيان الطلياني بوفاة والدته

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بالتعازي للاعب القرن في كرة القدم الإماراتية عدنان الطلياني، بوفاة والدته.

وكتب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عبر حسابه في «تويتر»: «خالص التعازي وصادق المواساة إلى الكابتن عدنان الطلياني عضو لجنة المنتخبات الوطنية في وفاة المغفور لها بإذن الله، والدته. نسأل الله ـ عز وجل ـ أن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».

كما كتب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان عبر حسابه:«صادق التعازي والمواساة للكابتن عدنان الطلياني عضو لجنة المنتخبات الوطنية بوفاة والدته تغمدها الله بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وكانت مريم محمد بن هده السويدي والدة عدنان الطلياني انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت، وقد عزى نجم منتخبنا السابق وأحد أساطيره الشارع الرياضي وفي مقدمتهم اتحاد الكرة ورابطة المحترفين.

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