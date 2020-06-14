الاشتباه بإصابة العراقي أحمد راضي بفيروس كورونا

دخل نجم الكرة العراقية السابق أحمد راضي، اليوم السبت إلى مستشفى أبن النفيس في العاصمة العراقية بغداد بعد الاشتباه بتعرضه إلى الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال مقربون من أحمد راضي الذي يعد واحداً من أهم نجوم الكرة العراقية على مدى تاريخها الطويل، إنه يعاني من أعراض معينة يخشى أن تكون مشابهة لأعراض فيروس "كورونا" المستجد، مما جعله يضطر للتوجه إلى مستشفى أبن النفيس في العاصمة بغداد الذي يرقد فيه الآن، وهو بانتظار نتيجة الفحص النهائي.

وقد تفاعل الوسط الرياضي بشكل كبير جداً مع خبر الإشتباه بإصابة أحمد راضي وتمنى له الشفاء العاجل والصحة والسلامة.

يذكر أن أحمد راضي يتواجد الان في بغداد بعد ان ترك عائلته في العاصمة الاردنية عمان " مقر اقامته" من اجل استكمال عملية ترشحه لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم في الانتخابات المقبلة،وكان في الفترة الأخيرة كثير الحركة والتجوال والظهور في وسائل الاعلام المختلفة برغم التوجيهات الصحية والحكومية التي تدعو الجميع إلى البقاء في منازلهم بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.