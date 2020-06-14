جاني يرأس اجتماع لجنة الصالات مع الأندية غداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يرأس العميد عبدالملك جاني، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، في السادسة من مساء غد الأحد، اجتماعاً «عن بعد» بمشاركة جميع أعضاء اللجنة ومشرفي أو ممثلي الأندية المنضوية تحت لواء اللعبة، ويتناول الاجتماع بنوداً مهمة ستتم مناقشتها بين اللجنة والأندية، وسيتم وضع النقاط فوق الحروف حول العديد من الأمور المتعلقة بمسيرة اللعبة وتطورها المنشود خلال المرحلة القادمة، وأبرزها فتح باب الانتقالات للموسم الجديد، وتجربة اللاعب المقيم، وآلية ومواعيد استكمال الموسم، بالإضافة إلى وضع خطة واستراتيجية مسابقات الموسم الجديد 2020/ 2021 المقررة انطلاقته بعد استكمال الدوري وبطولة الكأس.

هذا وأشاد عمران عبدالله النعيمي، الناطق الرسمي للجنة، وأمين السر العام، ومشرف مسابقات كرة الصالات، بجهود رئيس وأعضاء اللجنة وحكام اللعبة ومشرفي ومديري وإداريي الفرق، والمدربين وجميع لاعبي مختلف الأندية في إثراء اللعبة ببذل أقصى الجهود.