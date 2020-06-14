محمد سعيد جمعة خارج حسابات الحمرية

بات الحارس محمد سعيد جمعة خارج حسابات فريق الحمرية، بعد أن جدد النادي للحارس الشاجي وأكد استمرار بقية حراس المرمى في الفريق. وكان جمعة قد تعرض لإصابة قبل بداية الموسم الحالي استدعت خضوعه لعملية جراحية وابتعد عن تشكيلة الفريق لكنه ظل مقيداً في القائمة وبعد انتهاء عقده لم يتم التجديد له.

ويعد جمعة من الحراس الموهوبين بالفطرة فهو نجل الحارس سعيد جمعة وسبق لمحمد اللعب للإمارات ودبا الفجيرة والحصن قبل أن ينتقل للحمرية.

من جهة أخرى قال جمعة الشامسي رئيس مجلس ادارة نادي الحمرية إنهم ينتظرون قرار الاتحاد بخصوص الدوري وإن كان يرجح إلغاءه وأوضح: عموماً نحن جاهزون لكل الاحتمالات ففي حال تقرر استكمال الدوري سنعود للتدريبات وسنخوض المباريات المتبقية أسوة ببقية الفرق وسنكون حريصين على استغلال فرصة الصعود وإن قرر الاتحاد إلغاء المنافسة فسنرتب للموسم الجديد ونحن أصلاً شرعنا للترتيب للعام المقبل من خلال التعاقدات وتجديد العقود والاتفاق مع المدرب الغرايري على الاستمرار.

وذكر أنه على الصعيد الشخصي يرى ان الإلغاء أنسب قرار وقال إن هناك أندية ستتضرر لكن ليس هناك خيار افضل من الإلغاء في رأيي وأضاف: لا أؤيد المقترحات الأخرى التي طرحت لحل الإشكال وأفضل الإلغاء لكن الاتحاد في الأخير صاحب القرار وسنتقبل أي قرار يصدر عنه.