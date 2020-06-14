دبا الفجيرة يجدد عقود 4 لاعبين والسيد يعود لتدريب الفريق

أعلن دبا الفجيرة تجديد عقود أربعة من لاعبي الفريق الأول، في إطار حرص النادي على دعم استقرار الفريق، والحفاظ على اللاعبين المميزين وهم: الحارس محمد سالم الرويحي، وخالد حامد، وراشد الظنحاني، بالإضافة إلى اللاعب المصري أحمد عبد الغني ضمن فئة المقيمين، كما نجح دبا الفجيرة مؤخراً في ضم الرباعي بدر بلال من مسافي، وماجد تراوري من الذيد، وأحمد البحريني من البطائح، وعلي محمد من العروبة؛ لتدعيم صفوف «النواخذة» في الموسم الجديد 2020/ 2021.

ورحب جمعة العبدولي مدير الفريق باللاعبين الجدد، وتمنى أن يكونوا عند حسن الظن، ويُسهموا بجانب زملائهم في تحقيق تطلعات «النواخذة»، والعودة إلى مصاف أندية دوري المحترفين.

أما فيما يتعلق بمصير الثنائي البرازيلي فينسيوس سيلفا ومواطنه أديلسون بيريرا بعد انتهاء عقديهما مع الفريق الشهر الماضي، فقال العبدولي إنهم في انتظار قرار اتحاد الكرة المتعلق بمصير الموسم الكروي الحالي، لاتخاذ قرار بشأن اللاعبين الأجانب، مبيناً أن كل المؤشرات تقول إن الإلغاء بات الخيار الأوحد والأمثل في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة «كورونا»، وقال إنه سيكون من الصعب تكملة الدوري مع بداية الموسم الجديد، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية، فضلاً عن ضبابية الرؤية بشأن برامج الإعداد والمعسكرات الخارجية للموسم الجديد، والتوجه نحو الاكتفاء بالتجمعات الداخلية.

وحول ما يتردد عن عودة المدرب المصري طارق السيد مجدداً لقيادة النواخذة في الموسم الجديد، أكد العبدولي أنه تم التواصل مع المدرب السيد في موطنه، وأبدى موافقته وفي انتظار التوقيع الرسمي بوصفه الخيار الأنسب للمرحلة المقبلة بجانب معرفته الجيدة بالفريق وإنجازاته، بعد أن قاد دبا للصعود مرتين لدوري المحترفين.