شهريار يتصدر في بطولة نجوم العالم للشطرنج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر الأستاذ الدولي الكبير شهريار ماميدياروف من أذربيجان ترتيب المشاركين في بطولة نجوم العالم الدولية للشطرنج التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج «أون لاين»، تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي، ويشارك فيها 6 أساتذة كبار من نخبة اللاعبين على مستوى العالم، وهم الأذربيجاني شهريار ماميدياروف المصنف الحادي عشر على العالم، والأوزبكي رستم قاسمجانوف بطل العالم السابق، ومن الإمارات سالم عبد الرحمن بطل آسيا السابق، والهندي هاري كريشنا بنتالا المصنف 26 عالمياً، والبولندي راديسلاف فيتاشيك المصنف 28 عالمياً، بطل بولندا، ومن مصر الدكتور باسم أمين بطل إفريقيا.

وجاء تفوق شهريار في اليوم الأول للبطولة بعد جمعه 4 نقاط من 5 جولات، وكان فاز في الجولة الخامسة على الإماراتي سالم عبد الرحمن.

ويلاحق صدارة الأذربيجاني ماميدياروف، الهندي هاري كريشنا بنتالا، وبطل العالم السابق الأوزبكي رستم قاسمجانوف برصيد 3 نقاط، ولم يبتعد بطلنا سالم عبد الرحمن كثيراً عن الصدارة، على الرغم من خسارته أمام المتصدر في الجولة الخامسة، حيث يمتلك نقطتين ونصف النقطة.

وتنقل قناة الشارقة الرياضية البطولة. وعلق على المباريات باللغة العربية الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي، وأستاذ الاتحاد الدولي صهيب العكلة.

وتقدم الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالشكر لقناة الشارقة الرياضية على تعاونها الدائم، وحرصها على تطوير قطاع الرياضة في دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة الشارقة بشكل خاص، وتمنى التوفيق لجميع اللاعبين.