المسحل يكشف تواريخ استئناف الدوري السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين اجتماعاً عاجلاً خلال الساعات القادمة، يتم من خلاله الاتفاق على الترتيبات الخاصة ببرنامج استئناف دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم 2019/ 2020، بعد رفع التعليق عن النشاط الرياضي اعتباراً من 21 يونيو/حزيران الجاري.

وأكد ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة، استئناف بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تبقى منها الدور نصف النهائي والنهائي، كما كشف أن العاشر من سبتمبر /أيلول المقبل سيسدل فيه الستار على دوري المحترفين الذي يستأنف في الخامس من أغسطس /آب المقبل، ما يعني أن الفترة المتبقية من الموسم الكروي سيتم استكمالها في غضون 35 يوماً، علماً أن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تبقى فيه 8 جولات «64 مباراة»، وتبقى في كأس الملك جولتان «3 مباريات»، وتبقى في دوري الدرجة الأولى 10 جولات «100 مباراة».

وأوضح المسحل أن تقنية الفيديو ستكون موجودة مع استئناف البطولات، في حين كشف عن انطلاقة الموسم الجديد 2020/ 2021 في منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.