شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: لن أعود للزمالك وأتعرض للهجوم من مرتزقة السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد إبراهيم نجم الزمالك السابق ولاعب مصر للمقاصة الحالي، إنه يتعرض لحملات إلكترونية من جماهير السوشيال ميديا طوال الفترات الماضية، وقال محمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية ": "معنديش قبول عند جماهير السوشيال ميديا لأسباب لا داعي لذكرها.. ولو كنت من المرتزقة كانت حاجات كتير هتتغير..أحتاج بعض الوقت من أجل التأقلم مع لاعبي مصر للمقاصة"

وتحدث محمد إبراهيم عن إمكانية إنضمامه إلى صفوف نادي الزمالك في الفترة المقبلة بالإضافة إلى أهدافه وطموحاته في الملاعب، معلقاً : "اعتقد أن عودتي للزمالك في الوقت الجاري صعبة للغاية لأسباب لا أرغب في التحدث عنها أو كشفها في تلك الفترة".

وأكد أنه يركز في الوقت الجاري على عدة نقاط أبرزها الإنضمام إلى صفوف منتخب مصر بالإضافة إلى المشاركة في وصول فريقه الفيومي مصر للمقاصة إلى المربع الذهبي".، و وعن مركزه الأساسي داخل الملعب في ظل مشاركته مع الزمالك ومصر للمقاصة في أكثر من مركز قال اللاعب : "الحمد لله من مميزاتي قدرتي على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب ولكن احب اللعب في مركز صانع الألعاب وهو المركز المفضل بالنسبة لي".

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وتابع :" على سبيل المثال بشأن مشاركتي في أكثر من مركز فأنا شاركت في نهائي إفريقيا مع الزمالك في مركز لاعب الوسط المدافع".

وعن تاريخه في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك خلال ارتدائه تيشيرت نادي الزمالك: "مباريات القمة تختلف عن أي مباراة أخرى ولها حسابات كثيرة".