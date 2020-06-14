شكرا لقرائتكم خبر عن فايز عريبى: لم أتلق دعوة رسمية لحضور اجتماع اللجنة الخماسية مع الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فايز عريبى رئيس مجلس إدارة نادى طنطا، إنه لم يتلقى حتى الأن دعوة رسمية لحضور اجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، مع الأندية من أجل تحديد مصير مسابقة الدورى الممتاز فى الفترة المقبلة، لافتًا إلى إنه يرجح كافة عدم استكمال الدورى فى ظل الظروف الحالية، وإنه من الحكمة أن يتم تأجيل هذا القرار أو قرار انطلاق موسم جديد لحين زوال تلك الغمة، ثم مناقشة استعدادات الأندية للعودة من جديد.

أضاف عريبى خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" إنه يعيب على اتحاد الكرة تقسيم الاجتماع مع الأندية لثلاث جلسات، مؤكدًا إنه كان يفضل أن يكون الاجتماع مع جميع الأندية فى جلسة واحدة مع مراعاة التباعد بين الحاضرين لاتخاذ قرار مناسب بعد تلك الجلسة.

قال رئيس نادى طنطا: "اتحاد الكرة فصل بين الأندية وقرر عقد 3 جلسات على أيام مختلفة خوفًا من حدوث خلاف بين الأهلي والزمالك فى الجلسة، وكان من الأفضل أن تكون الجلسة مرة واحدة، أو على الأقل تكون على مرتين وليس ثلاثة"، وطالب فايز عريبي بمنح الجمعية العمومية لاتحاد الكرة حق إضافة أو الغاء بند الثماني سنوات للأندية

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