شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُضيف طبيب نفسي لجهاز فايلر في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع إدارة ناديه على انضمام طبيب نفسي لجهاز الكرة بالنادي في الموسم الجديد، حال استقراره بشكل نهائي على تجديد عقده مع الأهلي، ومن المقرر أن يتحدث فايلر مع زوجته خلال تواجده حالياً بسويسرا فى مسألة التجديد للأهلى، لاسيما أن المدرب السويسرى اتفق مع إدارة القلعة الحمراء على الخطوط العريضة للتجديد لكنه أرجأ التوقيع الرسمي لحين التحدث مع زوجته فى هذا الأمر وجهاً لوجه، لاسيما أن التجديد للأهلى سيترتّب عليه أمور أخرى، أهمها أن زوجة فايلر ستحضر للإقامة معه فى القاهرة، لذا لابد من استشارتها فى هذا الأم.

ويتضمن عقد فايلر مع الأهلى استمرار المدرب وجهازه المعاون فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولتى الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا، أما إذا حصد الفريق هاتين البطولتين وأراد أحد الأطراف فسخ العقد فعليه دفع شرط جزائى قيمته ستة أشهر، كما يتضمن العقد تفاوض الطرفين مُجدداً حول استمرار الجهاز الفنى فى الموسم الثانى حال الفوز ببطولة واحدة من بطولتى الدورى أو أفريقيا.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب، ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).

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