شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عثمان: مكأفات تركى آل شيخ للاعبى الأهلى لم تدخل النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلى السابق، أن المكافات التى منحها المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، للاعبى الفريق الأحمر تم منحها طبقا للائحة المشاركة فى المباريات عبر المسئول المالى بالجهاز الفنى.

وأوضح محمد عثمان عبر تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى أنه تم أستدعاء بعض من لاعبى الأهلى من قبل النيابة العامة، وهم المغربى وليد أزارو والتونسى على معلول لمعرفة تسليمه مبلغ المكافاة التى منحها الرئيس الشرفى للنادى الاهلى السابق وتم الاعتراف بالأمر خلال بعض وصلات الاستلام.

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وأشار محمد عثمان أنه تم ترضية عبدالله السعيد لاعب الفريق الاحمر فى ذلك الوقت من قبل المستشار تركى ال الشيخ من الخارج بتحويل الأموال على حسابه الشخصى وليس عبر النادى الأهلى.

وتابع محمد عثمان أنه يوجد أيضا تسديد بعض المبالغ المالية للاعبى الفريق الاهلى التى تم أعارتهم بالاندية السعودية فى ذلك التوقيت مثل عماد متعب التى تم الانتقال الى أحد الاندية السعودية بمبلغ 300 الف دولار وتم أضافة 300 الف أيضا ترضية للاعب و تم استلام المبلغ من قبل محمد مرجان الرئيس التنفيذى للقلعة الحمراء.