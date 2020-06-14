شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط للكرة بالأهلي ترفض بيع ناصر ماهر نهائياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي بعدم بيع ناصر ماهر لاعب الفريق المُعار لسموحة حتى نهاية الموسم الجاري بشكل نهائي وطلبت اللجنة من إدارة التعاقدات بالنادي تجديد إعارة اللاعب لأحد الأندية المحلية التى طلبت ضمّه خلال الموسم المقبل بعدما رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عودة اللاعب بعد إنتهاء إعارته الحالية للنادي السكندري.

وترى لجنة التخطيط للكرة في الأهلي التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضوتها ، كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو أن ناصر ماهر من العناصر الواعدة والشابة والقادرة على تمثيل الاهلي خلال الفترة القليلة المقبلة لذا لابد من إعارته موسماً على أقصى تقدير ثم يعود للأهلي بعدما يكتسب خبرات فنية.

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من ناحية أخرى ، تلقى الأنجولى جيرالدو، لاعب الأهلى، عرضاً من نادى مولودية الجزائر للانتقال إلى صفوفه فى الموسم المقبل، بعدما بات رحيل اللاعب عن الأهلى أمراً شبه مؤكد مع نهاية الموسم الجارى، وفى هذا الشأن علم ”الخليج 365” أن الجناح الأنجولى تلقى خلال الفترة الماضية اتصالات من أحد وكلاء اللاعبين للانتقال للدورى الجزائرى وتحديداً فى فريق المولوية الذى انضم لقائمة الأندية التى ترغب فى ضم لاعب الأهلى، وكان من بينها أيضاً النجم الساحلى التونس، حيث بدأت العديد من الأندية الخارجية تخطب ود جيرالدو للتعاقد معه فى الموسم المقبل.

ويفاضل جيرالدو بين العودة لنادى السابق أول أغسطس الأنجولى أو اللعب فى الدورى البرازيلى، الذى سبق ولعب فيه عدة مواسم قبل الرحيل لأنجولا ومنها للأهلى، وذلك بعدما رفض اللعب فكرة الرحيل إلى دورى خليجى، وسبق وأبدت عدة أندية فى الخليج والبرازيل رغبتها فى ضم اللاعب الأنجولى بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء مسألة وقت، إذ أعطى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى إدارة ناديه الضوء الأخضر لرحيل اللاعب لعدم حاجة الفريق لجهوده من ناحية ومن أجل التعاقد مع لاعب أجنبى من ناحية أخرى.